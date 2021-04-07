Укрзалізниця поновила регіональний потяг Львів – Рівне
Поновлюють регіональний потяг Львів – Рівне з 9 квітня / "Слово і Діло"
З 9 квітня знову курсуватиме регіональний потяг між Львовом та Рівне. Цей маршрут буде щоденним та матиме зупинки на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів.
Джерело:Укрзалізниця
Зупинки на станціях триватимуть по 2 – 3 хвилини. Це забезпечить відносно швидке добирання за маршрутом.
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Що відомо про розклад
- Поїзд № 804/803 сполученням Рівне – Львів рушатиме зі станції Рівне о 06:45, а прибуватиме до львівського залізничного вокзалу о 09:35.
- Поїзд № 806/805 у зворотному напрямку вирушатиме зі Львова о 16:31, прибуватиме в Рівне о 19:16.
В залізничній компанії також анонсували з 9 квітня поновлення маршруту Харків – Маріуполь. Він курсуватиме через день.
Що ще цікавого сталося в Укрзалізниці
- Вчора, 6 квітня в потязі Костянтинівка – Київ п'яні спецзв'язківці влаштували стрілянину. Під час затримання вони чинили опір, проте здалися. Дебоширів вже звільнили зі служби. Нараз вони перебувають під контролем правоохоронних органів.
- Залізничне перевезення у червоних зонах не скасували. Хоча й організовували спецрейси.
- 30 березня на Дніпропетровщині з рейок зійшов потяг "Інтерсіті +" сполученням Київ – Запоріжжя. Ніхто не постраждав, проте декількох керівників відсторонили.
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