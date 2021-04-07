Укрзалізниця поновила регіональний потяг Львів – Рівне

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Джерело:

Укрзалізниця

З 9 квітня знову курсуватиме регіональний потяг між Львовом та Рівне. Цей маршрут буде щоденним та матиме зупинки на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів.

Зупинки на станціях триватимуть по 2 – 3 хвилини. Це забезпечить відносно швидке добирання за маршрутом.

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Що відомо про розклад

  • Поїзд № 804/803 сполученням Рівне – Львів рушатиме зі станції Рівне о 06:45, а прибуватиме до львівського залізничного вокзалу о 09:35.
  • Поїзд № 806/805 у зворотному напрямку вирушатиме зі Львова о 16:31, прибуватиме в Рівне о 19:16.

В залізничній компанії також анонсували з 9 квітня поновлення маршруту Харків – Маріуполь. Він курсуватиме через день.

Зверніть увагу! Залізничники нагадують про необхідність дотримання карантинних обмежень, зокрема носити маску, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися дистанції. Поліція влаштовує рейди щодо виконання цих протиепідемічних вимог.

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