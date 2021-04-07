Укрзалізниця поновила регіональний потяг Львів – Рівне

Джерело:Укрзалізниця
З 9 квітня знову курсуватиме регіональний потяг між Львовом та Рівне. Цей маршрут буде щоденним та матиме зупинки на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів.
Зупинки на станціях триватимуть по 2 – 3 хвилини. Це забезпечить відносно швидке добирання за маршрутом.
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В залізничній компанії також анонсували з 9 квітня поновлення маршруту Харків – Маріуполь. Він курсуватиме через день.Зверніть увагу! Залізничники нагадують про необхідність дотримання карантинних обмежень, зокрема носити маску, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватися дистанції. Поліція влаштовує рейди щодо виконання цих протиепідемічних вимог.