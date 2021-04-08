З початку пандемії коронавірус виявили у понад 113,44 тисячі жителів Львівщини. 7 квітня лабораторії провели 2673 ПЛР-тести. COVID-19 підтвердили у 1255 людей.

Станом на 8 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 1115 хворих. У 1066 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 1000 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 113,44 тисячі людей. На жаль, 2782 пацієнти померли від ускладнень хвороби. Проте понад 83,46 тисячі людей одужали.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 55,8 тисячі людей. 41,29 тисячі хворих вже одужали, а 1335 – померли.

Лабораторні центри 7 квітня провели 2673 ПЛР-тести. Так, коронавірус підтвердили у 1255 жителів Львівщини, серед яких 553 львів'ян.



На Львівщині на COVID-19 захворіли понад 113 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

У стаціонарах львівських медзакладів перебувають 1115 пацієнтів з пневмоніями. У 1066 хворих є коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 32 – підключені до апаратів ШВЛ. 7 квітня у львівські лікарні потрапила 91 людина, а виписали 70 пацієнтів.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 262 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 162 пацієнти;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 547 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 109 пацієнтів;

у 4 міській лікарні – 6 пацієнтів;

у пологовому – 29 пацієнток.

Зверніть увагу! Львівщина перебуває у червоній зоні. В області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу