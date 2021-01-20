Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг, перевірить найбільшу газорозподільчу компанію Львівщини – АТ "Львівгаз". Перевірку призначили після скарги пенсіонера, якому нарахували 117 тисяч гривень фіктивного боргу за газ.

До НКРЕКП наприкінці 2020 року надійшла скарга від жителя Львівської області про порушення "Львівгазом" вимог законодавства та ліцензії на розподіл природного газу. Рішення про проведення виїзної перевірки ухвалили на засіданні комісії 20 січня. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як чоловікові нарахували 117 тисяч гривень фіктивного боргу

Пенсіонерові Богдану Пристаюку із села Підгірці Стрийського району нарахували 117,4 тисячі гривень боргу через буцімто несанкціоноване втручання в роботу лічильника.

боргу через буцімто несанкціоноване втручання в роботу лічильника. У будинку чоловіка стояв старий газовий лічильник , який спеціалісти "Львівгазу" забрали на повірку.

, який спеціалісти "Львівгазу" забрали на повірку. Син пенсіонера Володимир Пристаюк розповів, що спочатку співробітники компанії склали акт про те, що прилад обліку був справний .

. Проте через місяць "Львівгаз" повідомив пенсіонерові, що фахівці раптово виявили відсутність нижньої частини заводської пломби , а це означає, що хтось втручався в роботу лічильника.

, а це означає, що хтось втручався в роботу лічильника. Тому "Львівгаз" донарахував чоловікові понад 12 тисяч метрів кубічних нібито спожитого газу, який коштував 117,4 тисячі гривень.

нібито спожитого газу, який коштував 117,4 тисячі гривень. Син пенсіонера додав, що на їхню родину чинили тиск із вимогами сплатити борг, з яким вони не були згодні.

Пенсіонер подав скаргу на "Львівгаз"

Пенсіонер написав скаргу до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг. Чоловік вказав, що вважає незаконним донарахування газу на 117,4 тисячі гривень, бо інспектори компанії вже кілька років не проводили повірки його лічильника, хоч повинні були це робити відповідно до законодавства.

НКРЕКП стала на бік пенсіонера. Комісія вказала на відсутність підстав для нарахування необлікованих кубометрів газу. НКРЕКП зобов’язала "Львівгаз" врегулювати конфлікт. Проте компанія вимог не виконала й не скасувала боргу.

Через це у листопаді 2020 року пенсіонер написав ще одну скаргу до Нацкомісії. Тому НКРЕКП ухвалила рішення про проведення виїзної перевірки "Львівгазу".

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Що відомо про "Львівгаз"