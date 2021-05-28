Була під вагонкою 12 років: у Львові на фасаді супермаркету з'явилась унікальна мозаїка – фото

Мозаїку Романа Патика "Імпульс і контроль" заховали під вагонкою у 2009 році. 27 травня унікальний твір художника знову побачив світ – власник приміщення погодився відкрити панно.

Мозаїка з 1991 року прикрашала будинок № 45 на вулиці Сахарова. Тоді там була розміщена їдальня підприємства "Львівприлад".

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Мозаїка знову з'явилась на будівлі львівського супермаркету

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що 27 травня з фасаду львівського супермаркету демонтували вагонку. Так, мозаїка "Імпульс і контроль" знову побачила світ.

Просто чудові новини. Мозаїку на вулиці Сахарова відновлено! Залишу це без коментарів. Лише скажу: якщо щось дуже хотіти, то неодмінно вдасться. Ще тиждень тому вона була зашита вагонкою, а тепер знову відкрита для огляду всіх,

– додав Москаленко.

За інформацією ZAXID.NET, панно заховали під вагонку понад 10 років тому. У 2019 році виконком міськради вирішив створити відкритий реєстр історичних мозаїк міста, щоб мати можливість їх зберегти. Після цього з власником приміщення велися довгі перемовини щодо того, щоб знову відкрити цю мозаїку.

"Спочатку власник заперечував, але змінив свою думку, за що ми йому дуже вдячні. Там тепер, ніби, має бути інший орендар. Ми будемо пильнувати, щоби не було інших дій, щоби ця мозаїка так і залишилася", – зазначив Москаленко.



Мозаїка була під вагонкою понад 10 років / Фото Андрія Москаленка

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Мозаїку створили у 1991 році

Створив мозаїку "Імпульс і контроль" художник Роман Патик. Він розповів, що зробив її на замовлення підприємства "Львівприлад".

"Замовлення надійшло від підприємства, щоби створити мозаїку, яка буде відображати їхню продукцію. Підприємство займалося виготовленням приладів для народного господарства та оборони", – зазначив художник.

Він додав, що розпочав роботу 28 вересня 1990 року. Перед цим художник створив понад 300 начерків і ескізів. Щоб підготувати основу для панно, на фасаді будівлі просвердлили отвори та вбили штирі. Після цього Патик прив'язав до них каркас та "накидав туди декілька КамАЗів розчину".

"А потім вже укладка смальти – кольорових невеликих скелець, із яких створюється мозаїка. Працював до 1 грудня, хоча це вже не зовсім сезон для таких робіт. Потім довелося зробити перерву до весни. Весною 1991 року роботу було завершено", – розповів Патик.

Розмір мозаїки – 5,7 на 13 метрів, тобто її площа становить 74 квадратні метри. Зазвичай такі масштабні роботи роблять бригади, проте цю мозаїку художник створив сам. Проте він додав, що йому ще трохи допомагав брат.



Мозаїка прикрашає будівлю на вулиці Сахарова / Фото Андрія Москаленка

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Художник тішиться, що мозаїку знову відкрили

Патик розповів, що у цій будівлі колись була їдальня "Львівприладу". А у 2009 році мозаїку закрили вагонкою.

Вона пробула під тою вагонкою понад 12 років. Я дуже тішуся, що її відкрили. Мені про це повідомили, бо зараз я не у Львові. Я ще не бачив у якому вона стані. Як тільки повернуся до Львова, відразу піду подивитися,

– зазначив художник.

Він додав, що мозаїка "Імпульс і контроль" є його наймасштабнішою індивідуальною роботою, адже усі інші створювали колективно. Патик розповів, що, на жаль, ще одну мозаїку, яка повинна була прикрасити 88 квадратних метрів фасаду іншої будівлі "Львівприладу", втілити не вдалося.

Роман Патик навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва. Художник є учнем та племінником Володимира Патика, автора відомої мозаїки "Риби" на фасаді магазину "Океан" на вулиці Володимира Великого. Під час перебудови магазину у 2019 році її частину знесли. Пізніше ЛМР зобов'язала забудовника відновити мозаїку. Цими роботами керував Роман Патик.