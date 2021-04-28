Понад 1500 років під землею: біля Львова археологи знайшли стародавній меч – фото і відео

Під час розвідки території, де планують побудувати Північну об'їзну дорогу Львова, археологи знайшли давньогерманський меч. Знахідці щонайменше 1500 тисячі років.

Давньогерманський меч знайшли працівниками Рятівної археологічної служби біля села Малі Підліски. Археологи сподіваються виявити тут ще більш вражаючі знахідки.

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Археологи знайшли 1500-річний меч

Під час попереднього обстеження території, де планують побудувати Північний об'їзд Львова, археологи знайшли давньогерманський меч-гладіус. Він пролежав під землею щонайменше 1500 років. Північний об’їзд Львова ще не почали будувати. Наразі археологи чекають старту повномасштабних робіт, адже на них можуть чекати ще сенсаційніші знахідки.



Меч знайшли біля села Малі Підліски / Скриншот з відео Рятівної археологічної служби

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Молодший науковий співробітник Рятівної археологічної служби Олександр Сілаєв розповів, що меч, який наразі виглядає, як шматок заліза, насправді належав воїну-германцю.

Такі скручені, деформовані мечі пов'язують із культурою Пшеворською. Коваль спеціально скручував метал декілька разів. Чому вони мають таку форму, археологи можуть тільки здогадуватись, але це пов'язано з уявленнями та віруваннями людей того періоду,

– зазначив археолог.

За його словами, такі мечі називають гладіусами, а їхньою особливістю є досить довге руків'я. Тобто такий меч використовував піший воїн. Сілаєв додав, що, попри корозію, він досить добре зберігся, хоч і пролежав у землі понад 1500 років.

Дивіться відео, який саме меч знайшли археологи біля Львова:

Меч – перша знахідка під час будівництва Північного об'їзду Львова

Виявити меч вдалось під час розвідок на місці проєктованого будівництва Північної об'їзної Львова. Це перший етап археологічних досліджень. Після початку повномасштабних робіт археологи очікують виявити ще більш сенсаційні знахідки.

Директорка Команди підтримки реформи при Укравтодорі Олександра Азархіна розповіла, що Велике будівництво дає доступ до історичної спадщини.

"Будівництво доріг створює як фінансові, так і просторові умови для масштабних археологічних досліджень. Так, будівництво дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка дозволило знайти давнє поселення, яке сягає часів ХХ – ХVII століть до нашої ери та охоплює різні хронологічні культури", – додала посадовиця.

Азархіна зазначила, що на Львівщині, своєю чергою, виявили знахідки пшеворської культури.

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Меч пролежав в землі понад 1500 років / Скриншот з відео Рятівної археологічної служби

Археологи продовжать досліджувати територію

Меч-гладіус, який знайшли біля Львова, став одним із перших експонатів промоційної кампанії про загадкові знахідки доріг. Промо-проєкт започаткувала команда Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" спільно зі Службою автомобільних доріг Львівщини.

Керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза розповів, що будівництву будь-якої нової дороги передує робота археологів.

"Під час старту будівництва Північної об'їзної Львова відбудуться одні з перших в Україні досліджень, які відповідатимуть усім європейським нормам. А площа, яку дослідять фахівці, становитиме майже 100 тисяч квадратних метрів – це як 14 футбольних полів", – додав посадовець.

За словами Берези, безсумнівно, тут ще виявлять вражаючі знахідки, адже археологи планують дослідити 21 давнє поселення, датовані від VI тисячоліттям до нашої ери й до XIII століття.

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Меч колись належав воїну-германцю / Скриншот з відео Рятівної археологічної служби



Археологи продовжать дослідження / Скриншот з відео Рятівної археологічної служби