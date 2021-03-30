Галицький райсуд Львова виніс вирок експосадовцю ДСНС Оресту Галоньку. Його оштрафували на 18,6 тисячі гривень за 500 доларів хабаря.

Колишнього керівника управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Львівській області у червні 2020 року затримали на хабарі. Він вимагав гроші за перевірку складів з піротехнікою.

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Як затримали посадовця ДСНС

За матеріалами справи, Галоньку 3 червня 2020 року затримали під час отримання частини хабаря – 200 доларів, що становить близько 5,4 тисячі гривень.

Посадовець вимагав 500 доларів у приватного підприємця за фіктивну перевірку протипожежної документації складів з піротехнікою.

Також він повинен був вплинути на погодження декларації відповідності матеріально-технічної бази.

Ще за 300 доларів посадовець пообіцяв не вносити об'єкт у план перевірок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Проте під час розслідування прокурор змінив обвинувачення на "зловживання впливом".

Своє рішення він обґрунтував, тим, що під час затримання посадовець не мав повноважень реєструвати декларації відповідності матеріально-технічної бази. Він міг лише вплинути на відповідне погодження.

Посадовця оштрафували

Під час судового засідання Галонько визнав свою провину. Суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик 19 березня призначила йому 18,7 тисячі гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні службові посади в органах ДСНС на 3 роки.

Цікаво! У 2020 році Орест Галонько звільнився з посади начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС.