Мер Львова Андрій Садовий зворушливо привітав львів'ян з прийдешнім Новим роком. Міський голова підсумував головні досягнення 2020 року, зокрема, у сфері медицини та трансплантології.

Садовий запропонував оголосити 2021 рік роком донора у Львові. Також мер подякував медпрацівникам, які рятували людей протягом такого важкого 2020 року, повідомляє 24 канал.

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Садовий про важливість медпрацівників

Мер міста у своєму привітанні зазначив, що у 2020 році усі люди зрозуміли важливість медичних працівників.

Добіг кінця 2020 рік, на який кожен з нас мав дуже багато планів, але пандемія COVID-19, як цунамі, змела усі ці плани. Ми отримали зовсім іншу реальність. Реальність, де маска стала звичним атрибутом. Ми у цьому році зрозуміли важливість лікаря, медпрацівника, медсестри. Наші медики рятували життя десяткам, сотням, тисячам. Велика вам подяка,

– зазначив Садовий.

Мер міста про досягнення Львова у 2020 році

Садовий розповів, що у 2020 році Львів транслював на всю Україну багато добрих новин. Зокрема, за рекордні 3 тижні у лікарні швидкої допомоги відкрили нове відділення на 350 ліжок для хворих на коронавірус. Так, у Львові наразі є 1300 резервних місць у лікарнях.

Також у лікарні швидкої допомоги відкрили надсучасну вірусологічну лабораторію.

"Ми у Львові відкрили нову ПЛР-лабораторію. Це є перша лабораторія в нашій комунальній установі, яка може робити надточні аналізи", – розповів мер.

2021 рік – рік донорства у Львові

Міський голова розповів, що у Львові у 2020 році почали активно займатись трансплантологією. У лікарні швидкої допомоги відбулись пересадки серця, печінки та нирок.

Весь інтернет, всю Україну облетіла фотографія, де медики стоять в коридорі, схиляючи голову, прощаються з жінкою, яка віддала частину себе, вмираючи від невиліковної хвороби, щоб врятувати життя багатьом. Я пропоную, щоб 2021 рік ми оголосили роком донора,

– додав Садовий.

Мер міста зазначив, що люди повинні розуміти важливість слова "віддати" – віддати свою кров, волосся чи гроші, щоб врятувати життя незнайомої людини та зробити світ кращим.

"Я хочу побажати в цьому році багато здоров’я і багато щастя. Щоб ми цього бика взяли за роги і йшли до нових перемог разом. Бажаю всім у Новому році успіхів і доброго Різдва. Бережімо себе і наших рідних", – підсумував міський голова.

Дивіться відеопривітання мера Львова Андрія Садового: