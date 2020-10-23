Поблизу села Пасіки-Зубрицькі ввечері 23 жовтня зіткнулися Peugeot 307 та Renault Scenic. Внаслідок удару загинуло троє людей, ще одна отримала травми.

Про жахливу аварію із загиблими повідомляє "Варта 1". Як стверджуює Zaxid.net, у поліції подробиці ДТП наразі лише з'ясовують.

Дивіться також Визнає вину: "мажора"-винуватця смертельної ДТП у Харкові лишили в СІЗО без права застави

На місці події працюють робітники ДСНС, які ліквідовують наслідки аварії. Медики "швидкої" вже поїхали, госпіталізувавши водія Renault. Іншим пасажирам автівок та водієві Peugeot допомога лікарів, на жаль, вже не знадобилася.

Дивіться відео наслідків жахливої автотрощі на кільцевій дорозі Львова:

Що відомо про зіткнення автівок під Львовом

За попередніми даними, один із легковиків, який рухався у напрямку Винників, виїхав на зустрічну смугу руху. Від шаленої сили удару машини відкинуло до відбійника.

Момент зіткнення авто потрапив на камеру відеонагляду.

Дивіться відео із моментом аварії під Львовом: