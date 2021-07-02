Збитки на 3 мільйони гривень: у Дрогобичі СБУ затримала посадовця комунального підприємства

На ділянці, де викидали сміття, виявили безліч небезпечних сполук. Посадовцеві загрожує штраф.
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Екологічні збитки сягають 3 мільйонів гривень
- Оперативники СБУ встановили, що через халатність головного інженера одного з комунальних підприємств Дрогобицької міськради відбулось забруднення земель шкідливими відходами.
- Правоохоронці з'ясували, що через неналежне виконання посадовцем своїх обов'язків, відходи складали не на сортувальній лінії, а фактично просто неба.
- Це завдало екологічних збитків на понад 3 мільйони гривень.
- У листопаді 2019 року Держекоінспекція Львівщини склала протокол щодо порушень експлуатації земельної ділянки.
- Згідно з документом, у землі виявили перевищення вмісту небезпечних речовин – міді, цинку, фосфору, кадмію, свинцю, нітратів та хлоридів.
- Інженерно-екологічна експертиза також підтвердила забруднення земель.
Експертиза виявила небезпечні сполуки / Фото СБУ
Інженерові загрожує штраф
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за забруднення або псування земель. Посадовцеві вже повідомили про підозру. Якщо провину інженера доведуть у суді, йому загрожуватиме лише до 3,4 тисячі гривень штрафу або позбавлення права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити осіб, які також були причетними до забруднення земель.
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