Збитки на 3 мільйони гривень: у Дрогобичі СБУ затримала посадовця комунального підприємства

У Дрогобичі посадовцю комунального підприємства повідомили про підозру. Через його халатність утворилось стихійне сміттєзвалище, яке завдало екологічних збитків на 3 мільйони гривень.

На ділянці, де викидали сміття, виявили безліч небезпечних сполук. Посадовцеві загрожує штраф.

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Екологічні збитки сягають 3 мільйонів гривень

Оперативники СБУ встановили, що через халатність головного інженера одного з комунальних підприємств Дрогобицької міськради відбулось забруднення земель шкідливими відходами.

Правоохоронці з'ясували, що через неналежне виконання посадовцем своїх обов'язків, відходи складали не на сортувальній лінії, а фактично просто неба.

Це завдало екологічних збитків на понад 3 мільйони гривень.

У листопаді 2019 року Держекоінспекція Львівщини склала протокол щодо порушень експлуатації земельної ділянки.

Згідно з документом, у землі виявили перевищення вмісту небезпечних речовин – міді, цинку, фосфору, кадмію, свинцю, нітратів та хлоридів.

Інженерно-екологічна експертиза також підтвердила забруднення земель.



Експертиза виявила небезпечні сполуки / Фото СБУ

Інженерові загрожує штраф

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за забруднення або псування земель. Посадовцеві вже повідомили про підозру. Якщо провину інженера доведуть у суді, йому загрожуватиме лише до 3,4 тисячі гривень штрафу або позбавлення права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити осіб, які також були причетними до забруднення земель.

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