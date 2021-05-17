Причина відключення світла – проведення планових ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

Цікаво У Львові вимкнуть гарячу воду: розпочинаються щорічні гідравлічні випробування теплових мереж

Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Чупринки – будинок №103 (Укр. ДЛТУ).

Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Брюховицька – будинки № 169 – 205;
  • вулиця Коріятовича – всі будинки;
  • вулиця Пикулицька – всі будинки;
  • вулиця Трясила – всі будинки;
  • вулиця Бажана – всі будинки;
  • вулиця Смолича – всі будинки;
  • вулиця Ряснянська – будинки № 1 – 29; 2 – 50;
  • вулиця Брюховицька – будинки № 39, 43, 45, 63, 65, 69, 77, 83, 87, 89, 101, 105.

Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Тракт Глинянський – будинки № 139, 141, 147, 147а;
  • вулиця Бігова – будинок № 17.