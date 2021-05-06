Невдовзі поліцейському оголосять підозру. Йому може загрожувати до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Львівського поліцейського затримали на хабарі

Слідчі ДБР та Нацполіції затримали старшого дільничного офіцера одного з районних управлінь поліції Львівщини.

Він вимагав в обвинуваченого 3 тисячі доларів хабаря.

Правоохоронець запевняв чоловіка, що за ці гроші зможе перекваліфікувати його статтю на "легшу".

Так, обвинувачений зміг би уникнути позбавлення волі.

Дільничий обіцяв вплинути на прокурорів та суддів, які здійснюють розгляд цієї справи.

Поліцейського затримали під час отримання ним хабаря.



Львівський поліцейський вимагав 3 тисячі доларів хабаря / Фото ДБР

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Невдовзі поліцейському повідомлять про підозру

Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру у зловживанні впливом. Якщо провину поліцейського доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – від 3 до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Супровід у кримінальному провадженні здійснює СБУ, а процесуальне керівництво – Львівська облпрокуратура.



Невдовзі затриманому оголосіть про підозру / Фото ДБР



Дільничому загрожує до 8 років за ґратами / Фото ДБР



Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДБР