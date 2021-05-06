3 тисячі доларів за "легку" статтю: ДБР затримало на хабарі львівського поліцейського – фото

6 травня 2021 , 14:23
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Джерело:

Державне бюро розслідувань

У Львові службовці Державного бюро розслідувань затримали поліцейського на хабарі. Правоохоронець вимагав в обвинуваченого 3 тисячі доларів за зміну його статті на "легшу".

Невдовзі поліцейському оголосять підозру. Йому може загрожувати до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Львівського поліцейського затримали на хабарі

  • Слідчі ДБР та Нацполіції затримали старшого дільничного офіцера одного з районних управлінь поліції Львівщини.
  • Він вимагав в обвинуваченого 3 тисячі доларів хабаря.
  • Правоохоронець запевняв чоловіка, що за ці гроші зможе перекваліфікувати його статтю на "легшу".
  • Так, обвинувачений зміг би уникнути позбавлення волі.
  • Дільничий обіцяв вплинути на прокурорів та суддів, які здійснюють розгляд цієї справи.
  • Поліцейського затримали під час отримання ним хабаря.


Львівський поліцейський вимагав 3 тисячі доларів хабаря / Фото ДБР

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Невдовзі поліцейському повідомлять про підозру

Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру у зловживанні впливом. Якщо провину поліцейського доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – від 3 до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Супровід у кримінальному провадженні здійснює СБУ, а процесуальне керівництво – Львівська облпрокуратура.


Невдовзі затриманому оголосіть про підозру / Фото ДБР


Дільничому загрожує до 8 років за ґратами / Фото ДБР


Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДБР

Автор: Ольга Котів