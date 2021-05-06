3 тисячі доларів за "легку" статтю: ДБР затримало на хабарі львівського поліцейського – фото

У Львові службовці Державного бюро розслідувань затримали поліцейського на хабарі. Правоохоронець вимагав в обвинуваченого 3 тисячі доларів за зміну його статті на "легшу".
Невдовзі поліцейському оголосять підозру. Йому може загрожувати до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.
Цікаво В Одесі військова прокуратура викрила ймовірного хабарника: він очолював "Військторгсервіс"
Львівського поліцейського затримали на хабарі
- Слідчі ДБР та Нацполіції затримали старшого дільничного офіцера одного з районних управлінь поліції Львівщини.
- Він вимагав в обвинуваченого 3 тисячі доларів хабаря.
- Правоохоронець запевняв чоловіка, що за ці гроші зможе перекваліфікувати його статтю на "легшу".
- Так, обвинувачений зміг би уникнути позбавлення волі.
- Дільничий обіцяв вплинути на прокурорів та суддів, які здійснюють розгляд цієї справи.
- Поліцейського затримали під час отримання ним хабаря.
Львівський поліцейський вимагав 3 тисячі доларів хабаря / Фото ДБР
До теми Вимагав 5 тисяч доларів хабаря: на Київщині затримали керівника пансіонату
Невдовзі поліцейському повідомлять про підозру
Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру у зловживанні впливом. Якщо провину поліцейського доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання – від 3 до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.
Супровід у кримінальному провадженні здійснює СБУ, а процесуальне керівництво – Львівська облпрокуратура.
Невдовзі затриманому оголосіть про підозру / Фото ДБР
Дільничому загрожує до 8 років за ґратами / Фото ДБР
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДБР