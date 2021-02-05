Понад 37 тисяч пачок сигарет: митники вилучили рекордну партію контрабанди – фото
Митники 5 лютого вилучили в українця чималу партію контрабанди – 37 тисяч пачок білоруських сигарет. Чоловік намагався таємно вивезти їх в Польщу.
Джерело: Державна митна служба
Вартість контрабанди встановить експертиза. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.
До теми Львівські митники відібрали у поляка автівку через контрабандні сигарети: фото
Як митники знайшли контрабанду
- Митники на пункті пропуску Шегині – Медика в автівці Renault Master знайшли найбільшу цьогоріч партію контрабандних сигарет.
- 50-річний житель Чернівецької області заховав понад 37 тисяч пачок цигарок у спеціально облаштованому сховищі у стелі автомобіля.
- Сигарети білоруського виробництва без українських марок акцизного збору чоловік намагався вивезти до Польщі.
Чоловік заховав сигарети в стелі автівки / Фото Державної митної служби
Що загрожує контрабандистові
Митники склали протокол за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів та конфіскація контрабанди і транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами, що використовувались для її переміщення.
Сигарети та автомобіль вилучили. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі митники скерують справу до суду.
Сигарети та авто вилучили / Фото Державної митної служби
Невдовзі справу скерують до суду / Фото Державної митної служби
Поділитися новиною