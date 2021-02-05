Понад 37 тисяч пачок сигарет: митники вилучили рекордну партію контрабанди – фото

Митники 5 лютого вилучили в українця чималу партію контрабанди – 37 тисяч пачок білоруських сигарет. Чоловік намагався таємно вивезти їх в Польщу.

Джерело: Державна митна служба

Вартість контрабанди встановить експертиза. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.

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Як митники знайшли контрабанду

Митники на пункті пропуску Шегині – Медика в автівці Renault Master знайшли найбільшу цьогоріч партію контрабандних сигарет.

50-річний житель Чернівецької області заховав понад 37 тисяч пачок цигарок у спеціально облаштованому сховищі у стелі автомобіля.

Сигарети білоруського виробництва без українських марок акцизного збору чоловік намагався вивезти до Польщі.



Чоловік заховав сигарети в стелі автівки / Фото Державної митної служби

Що загрожує контрабандистові

Митники склали протокол за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів та конфіскація товарів і транспортних засобів спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для переміщення контрабанди.

Сигарети та автомобіль вилучили. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі митники скерують справу до суду.



Сигарети та авто вилучили / Фото Державної митної служби



Невдовзі справу скерують до суду / Фото Державної митної служби