Понад 37 тисяч пачок сигарет: митники вилучили рекордну партію контрабанди – фото

Митники 5 лютого вилучили в українця чималу партію контрабанди – 37 тисяч пачок білоруських сигарет. Чоловік намагався таємно вивезти їх в Польщу.
Джерело: Державна митна служба
Вартість контрабанди встановить експертиза. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.
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Чоловік заховав сигарети в стелі автівки / Фото Державної митної служби
Митники склали протокол за переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів та конфіскація товарів і транспортних засобів спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для переміщення контрабанди.
Сигарети та автомобіль вилучили. Їхню вартість встановить експертиза. Невдовзі митники скерують справу до суду.
Сигарети та авто вилучили / Фото Державної митної служби
Невдовзі справу скерують до суду / Фото Державної митної служби