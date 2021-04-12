У Яворівському районі Львівщини правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованої горілки відомих марок. Щомісячний прибуток зловмисників становив близько 4 мільйонів гривень.

Підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю організували у житловому будинку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 12 тисяч пляшок підробленої горілки.

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Зловмисники виготовляли фальсифікат на мільйони гривень

Правоохоронці встановили, що кілька львів'ян та жителів Львівщини організували підпільний цех у житловому будинку одного з сіл Яворівського району.

Там зловмисники виготовляли підроблену горілку відомих українських маро к – "Хортиця", "Green Day", "Хлібний Дар", "Гетьман" тощо.

к – "Хортиця", "Green Day", "Хлібний Дар", "Гетьман" тощо. На фальсифікат вони наклеювали підроблені марки акцизного податку .

. Свій товар зловмисники продавали на гуртівні й у роздрібні магазини.

Підпільний цех давав до 4 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

прибутку щомісяця. Під час проведення обшуків у цеху правоохоронці вилучили вантажний мікроавтобус, понад 12 тисяч пляшок готової горілки, близько 5 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки, 2,8 тисячі літрів спирту та обладнання для виготовлення фальсифікату.

готової горілки, близько акцизного податку з ознаками підробки, спирту та обладнання для виготовлення фальсифікату. На усе це майно невдовзі накладуть арешт.

Дивіться фото обшуку в підпільному цеху / Фото Львівської облпрокуратури

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Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці затримали 5 чоловіків, які працювали у цеху під час обшуку. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 2 статтями :

Виготовлення, зберігання, придбання з метою збуту підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;

Незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів

Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 7 років у в'язниці. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усіх причетних до функціонування підпільного цеху.