Прибуток – 4 мільйони щомісяця: на Львівщині викрили цех з виробництва фальсифікованої горілки

У Яворівському районі Львівщини правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованої горілки відомих марок. Щомісячний прибуток зловмисників становив близько 4 мільйонів гривень.
Підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю організували у житловому будинку. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 12 тисяч пляшок підробленої горілки.
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Зловмисники виготовляли фальсифікат на мільйони гривень
- Правоохоронці встановили, що кілька львів'ян та жителів Львівщини організували підпільний цех у житловому будинку одного з сіл Яворівського району.
- Там зловмисники виготовляли підроблену горілку відомих українських марок – "Хортиця", "Green Day", "Хлібний Дар", "Гетьман" тощо.
- На фальсифікат вони наклеювали підроблені марки акцизного податку.
- Свій товар зловмисники продавали на гуртівні й у роздрібні магазини.
- Підпільний цех давав до 4 мільйонів гривень прибутку щомісяця.
- Під час проведення обшуків у цеху правоохоронці вилучили вантажний мікроавтобус, понад 12 тисяч пляшок готової горілки, близько 5 тисяч марок акцизного податку з ознаками підробки, 2,8 тисячі літрів спирту та обладнання для виготовлення фальсифікату.
- На усе це майно невдовзі накладуть арешт.
Дивіться фото обшуку в підпільному цеху / Фото Львівської облпрокуратури
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Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці затримали 5 чоловіків, які працювали у цеху під час обшуку. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 2 статтями :
- Виготовлення, зберігання, придбання з метою збуту підроблених марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;
- Незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів
Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 7 років у в'язниці. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усіх причетних до функціонування підпільного цеху.