У 4 районах Львівщини посилять карантинні обмеження: деталі
На Львівщині з 9 листопада почнуть діяти нові карантинні обмеження. Майже у всіх районах області встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. У червону зону потрапили 4 райони області.
Держкомісія ТЕБ і НС переглянула рівні епідемічної небезпеки в областях України 6 листопада. На Львівщині до червоної зони потрапили 4 райони. Про це повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.
У яких районах посилили карантинні обмеження
Нові карантинні обмеження на Львівщині почнуть діяти з 9 листопада. Через тиждень, 13 листопада у п'ятницю, їх переглянуть.
У червону зону потрапили такі райони:
- Миколаївський;
- Перемишлянський;
- Сокальський;
- Пустомитівський.
У всіх інших районах Львівщини встановили помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.
Які райони потрапили до помаранчевої зони:
- Бродівський;
- Буський;
- Городоцький;
- Дрогобицький;
- Жидачівський;
- Жовківський;
- Золочівський;
- Кам'янка-Бузький;
- Мостиський;
- Радехівський;
- Самбірський;
- Сколівський;
- Старосамбірський;
- Стрийський;
- Турківський;
- Яворівський.
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Які міста Львівщини потрапили до помаранчевої зони:
- Львів;
- Борислав;
- Дрогобич;
- Моршин;
- Новий Розділ;
- Самбір;
- Стрий;
- Трускавець;
- Червоноград.
Які обмеження діють у помаранчевій та червоній зонах
У помаранчевій зоні забороняється:
- діяльність хостелів та туристичних баз;
- діяльність розважальних закладів;
- планові госпіталізації в лікарні;
- спортзали та заклади культури;
- прийом нових змін у дитячі табори;
- відвідування установ соцзахисту, у яких перебувають літні люди;
- діє обмеження для масових заходів – не більше 20 людей на події.
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У червоній зоні забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів шкіл, дитсадків, університетів тощо;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
На всій території України людям необхідно носити маски чи респіратори в приміщенні та транспорті й мати при собі документи.
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