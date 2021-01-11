У Львові судитимуть посадовців комунального підприємства "Муніципальна варта" та керівників 2 комерційних структур. Зловмисників підозрюють у привласненні 300 тисяч гривень з місцевого бюджету та отриманні 160 тисяч гривень хабаря.

Посадовців львівського комунального підприємства судитимуть за організацію корупційної "схеми" з надання охоронних послуг. Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Як зловмисники організували корупційну "схему"

До організації та функціонування "схеми" були причетні посадовці комунального підприємства "Муніципальна варта" та керівники 2 комерційних структур .

"Муніципальна варта" та . За даними слідства, посадовці "Муніципальної варти" надавали охоронні послуги без оформлення договорів та проводили розрахунки лише у готівковій формі.

та проводили розрахунки лише у готівковій формі. Для цього через вигадані причини зловмисники відмовляли підприємцям в укладанні офіційних угод, схиляючи їх до неофіційної співпраці.

Задля надання охоронних послуг представники "Муніципальної варти" зменшували кількість охоронців у міській раді та інших об’єктах Львова.

та інших об’єктах Львова. Щоб приховати свої злочини, інколи зловмисники все ж укладали договори. При цьому в документах вказували "свої" охоронні фірми, які фактично послуг не надавали .

охоронні . Охоронні послуги надавали виключно силами та засобами комунального підприємства.

Гроші за роботу перераховувалися на рахунки "своїх" комерційних структур.

Під час розслідування правоохоронці зібрали матеріали, які підтверджують причетність посадовців"Муніципальної варти" та 2 фірм до протиправної діяльності.

Зловмисники отримали 160 тисяч гривень неправомірної вигоди та привласнили з місцевого бюджету 300 тисяч гривень.



Зловмисники привласнили з місцевого бюджету 300 тисяч гривень / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

Зловмисникам загрожує покарання за одержання неправомірної вигоди службовою особою, зловживання владою та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. За такі злочини посадовцям загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо 7 зловмисників скерували до суду.



Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами / Фото Нацполіції



Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото Нацполіції