Співробітники Галицької митниці знайшли чималу партію контрабандного тютюну. В автівці чоловіка виявили 480 пачок снюсу вартістю близько 100 тисяч гривень.

В салоні авто митники виявили контрабандний снюс та акустичні системи. Контрабандистові загрожує великий штраф. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як митники знайшли контрабанду

Українець, 40-річний житель Херсона, повертався з Польщі.

У митній декларації чоловік вказав, що перевозить вживані речі.

Проте під час огляду його мікроавтобуса серед заявленого товару митники виявили коробки, у яких були 480 пачок снюсу та акустичні системи.

Орієнтовна вартість незадекларованого товару становить близько 100 тисяч гривень.

Що таке снюс? Снюс – це один із видів бездимного тютюну. Його виготовляють зі зволоженого або висушеного у спеціальних умовах тонко подрібненого тютюну, обробленого розчином солі та соди. На відміну від жувального тютюну снюс вживають, розміщуючи його між яснами та верхньою губою.

Дивіться фото контрабанди, яку знайшли митники / Фото Галицької митниці

Що загрожує контрабандистові

Митники склали протокол про порушення митних правил – недекларування товарів. Санкція статті передбачає покарання – штраф у розмірі 100 відсотків вартості контрабанди з її наступною конфіскацією.

Усі незадекларовані товари вилучили. Митники скерують справу до суду, який і обере покарання контрабандистові.