Іншого варіанту, щоб 50 – 70% українців перехворіло, немає, – Садовий про боротьбу з COVID-19
Ситуація з захворюваністю на COVID-19 у Львові залишається складною. Водночас обмеження у місті ввели завчасно, тому великого піку інфікованих немає.
Джерело:24 канал
Є лише невеликий стабільний ріст. Про це в ефірі повідомив мер Львова Андрій Садовий.
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За його словами, не придумали жодних ліків, щоб застерегти можливість захворіти на коронавірус.
Іншого варіанту, щоб 50 – 70% громадян України перехворіло (на COVID-19 – 24 канал), немає. Звичайно, вакцинація може робити свої добрі кроки,
– зазначив Садовий.
Він зауважив, найголовніше, щоб усі не захворіли в один день. "Наша задача – фактично розривати ці ланцюги", – сказав мер.
Що відомо про COVID-19 у Львові?З початку пандемії у понад 110 тисячі жителів Львівщини виявили коронавірус. Станом на понеділок, 5 квітня, у стаціонарах лікарень перебувають 1 112 хворих. Також Львівщина перебуває у червоній зоні карантину.
Необхідності закривати авіа і залізничне сполучення нема
Авіаційне і залізничне сполучення, як зауважив Садовий, не припинятиметься, якщо ситуація не погіршуватиметься. Адже Львів є загальноукраїнським центром.
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"Щодо Львова рішення потрібно ухвалювати у співпраці з Міністерством інфраструктури і Міністерством охорони здоров'я. Ми – на контакті з міністрами. Поки такої необхідності немає", – наголосив очільник міста.
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Водночас він відзначив, що теоретично потрібно думати і про таку ситуацію. "Треба бути готовим до всіх несподіванок", – додав Садовий.
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