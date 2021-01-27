50 тисяч гривень за порятунок синів від поліції: у Львові пенсіонерки потрапили в аферу

У Львові 2 пенсіонерки стали жертвами шахраїв. Жінки віддали аферистам понад 50 тисяч гривень буцімто за порятунок своїх синів від правоохоронців.

Джерело: поліція Львівщини

Аферисти сказали пенсіонеркам, що їхні сини стали винуватцями ДТП. Так 88-річна жінка віддала шахраям 7 тисяч гривень, а 91-річна – 44 тисячі гривень.

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Як пенсіонерки віддали свої гроші аферистам

️До правоохоронців 26 січня звернулася 88-річна львів’янка . Вона розповіла, що стала жертвою аферистів – жінка віддала їм 7 тисяч гривень нібито за порятунок сина. Правоохоронці встановили, що 21 січня близько 19:00 до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік. Він розповів львів'янці, що її син потрапив у ДТП , тому йому терміново потрібні гроші . За деякий час аферист приїхав до помешкання пенсіонерки на вулиці Краківський. Там жінка й передала йому 7 тисяч гривень.

. Вона розповіла, що – жінка віддала їм нібито за порятунок сина. Правоохоронці встановили, що 21 січня близько 19:00 до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік. Він розповів львів'янці, що її , тому йому . За деякий час аферист приїхав до помешкання пенсіонерки на вулиці Краківський. Там жінка й передала йому 7 тисяч гривень. Кількома днями раніше, 21 січня, до поліції звернулася 91-річна львів’янка. Пенсіонерка розповіла, що 19 січня близько 20:00 до її помешкання на вулиці Коновальця прийшли невідомі чоловіки. Вони назвалися працівниками поліції та повідомили, що її син, керуючи автомобілем, збив людину, а потерпілому терміново потрібні гроші на лікування. Пенсіонерка віддала аферистам кругленьку суму – 44 тисячі гривень.

Правоохоронці проводять розслідування

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити людей, які були причетні до обидвох випадків шахрайства.

Правоохоронці закликають бути пильними та обачними. Якщо невідомі люди телефонують до вас й розповідають, що хтось із ваших родичів перебуває у поліції за скоєння злочину, а тому терміново потрібні кошти на лікування потерпілого чи закриття справи, потрібно не панікувати й не виконувати вимоги шахраїв. Насамперед зателефонуйте родичу та з'ясуйте, де він зараз перебуває. Також потрібно повідомити про це правоохоронців.

Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою шахраїв, негайно зверніться у поліцію. Опишіть правоохоронцям прикмети зловмисників, запишіть номер телефону, з якого вам телефонували, банківські реквізити, на які аферисти вимагали перерахувати гроші, тощо. Це дасть можливість поліцейським оперативно виявити та затримати шахраїв.