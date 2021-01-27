50 тисяч гривень за порятунок синів від поліції: у Львові пенсіонерки потрапили в аферу

У Львові 2 пенсіонерки стали жертвами шахраїв. Жінки віддали аферистам понад 50 тисяч гривень буцімто за порятунок своїх синів від правоохоронців.
Джерело: поліція Львівщини
Аферисти сказали пенсіонеркам, що їхні сини стали винуватцями ДТП. Так 88-річна жінка віддала шахраям 7 тисяч гривень, а 91-річна – 44 тисячі гривень.
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Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити людей, які були причетні до обидвох випадків шахрайства.
Правоохоронці закликають бути пильними та обачними. Якщо невідомі люди телефонують до вас й розповідають, що хтось із ваших родичів перебуває у поліції за скоєння злочину, а тому терміново потрібні кошти на лікування потерпілого чи закриття справи, потрібно не панікувати й не виконувати вимоги шахраїв. Насамперед зателефонуйте родичу та з'ясуйте, де він зараз перебуває. Також потрібно повідомити про це правоохоронців.Зверніть увагу! Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою шахраїв, негайно зверніться у поліцію. Опишіть правоохоронцям прикмети зловмисників, запишіть номер телефону, з якого вам телефонували, банківські реквізити, на які аферисти вимагали перерахувати гроші, тощо. Це дасть можливість поліцейським оперативно виявити та затримати шахраїв.