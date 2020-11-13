На вихідних, 14 та 15 листопада, 50 юристів Львівської мерії консультуватимуть підприємців, які продовжать працювати під час карантину вихідного дня. Також у Львові створять мобільні юридичні групи, які надаватимуть власникам бізнесів оперативну допомогу.

Щоб отримати консультацію юристів Львівської міськради потрібно зателефонувати на гарячу лінію міста за номером 15 – 80. Дзвінок на гарячу лінію є безкоштовним. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі радіо "Львівська хвиля", повідомляє 24 канал.

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Як можна проконсультуватись у юристів мерії

Щоб отримати консультацію юристів потрібно зателефонувати на гарячу лінію міста.

Є телефон гарячої лінії міста 15 – 80. Він є безоплатним, в тому числі для дзвінків з мобільного телефону. Дзвінки одразу перемикаються на Центр підтримки підприємництва, де на вихідних працюватиме 50 юристів міської ради. Ми будемо виїжджати, в разі потреби, до підприємців,

– розповів Садовий.

Карантин вихідного дня позбавить заробітку 50 тисяч львів'ян.

Мер Львова розповів, що за підрахунками під обмеження карантину вихідного дня потрапляє близько 50 тисяч львів'ян. Вони втратять близько 50 мільйонів гривень заробітку, який могли б отримати, працюючи у вихідні. За словами Садового, львів'янам ці витрати ніхто не компенсує. Тому міська влада не прийматиме жодного рішення щодо заборони працювати закладам громадського харчування у вихідні.

Зверніть увагу! Львівська міськрада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Мер міста Андрій Садовий переконаний, що така заборона може залишити багатьох людей без засобів для існування, тому її не можна вводити.