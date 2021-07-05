Хлопчик захопився географією кілька років тому. Він знає усі країни світу.

Цікаво Як діти зустрічали українських футболістів після Євро-2020: зворушливі відео

Марко Данчевський встановив новий рекорд України

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла, що 6-річний хлопчик з Львівщини Марко Данчевський встановив рекорд України в номінації "Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам'ять по контуру карти".

Хлопчик продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилини. При цьому юний ерудит не допустив жодної помилки!,

– зазначила Вєтрова.

Марко захопився географією кілька років тому, побачивши робочий кабінет свого дідуся Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи №10. Хлопчика найбільше зацікавила велика карта світу, яка висіла на стіні. Помітивши здібності внука, дідусь зацікавив його захопливими історіями про ріки, озера, гори, моря, міста та країни.

"Нині вся родина пишається тим, що Марко знає не лише назви й місце розташування всіх без винятку країн світу, а і їх державні прапори та може розповісти багато історій розвитку цих країн", – додала Вєтрова.

Рекорд 6-річного Марка Данчевського внесли до Національного Реєстру Рекордів як досягнення всієї України у категорії "Діти".