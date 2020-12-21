Активіст та шоумен Сергій Притула розповів про рекордну суму, яку пожертвували на потреби армії. Львів'янка, яка попросила не називати її повного імені, передала шоумену 60 тисяч доларів на обладнання для українських захисників.

Спочатку Притула надіслав благодійниці реквізити для переказу пожертви. Проте пані Наталя попросила про особисту зустріч, позаяк сума, яку вона хотіла пожертвувати на потреби українських військових, була велика. Про це Притула розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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Як відбувалась зустріч Притули та львів'янки-благодійниці

Шоумен розповів, що з пані Наталею він зустрівся не одразу , а після довгої переписки.

, а після довгої переписки. Благодійниця написала Притулі, що хоче з ним зустрітись, бо планує передати на потреби українських захисників "трохи грошей" . Шоумен у відповідь на повідомлення надіслав їй реквізити для переказу пожертви.

. Шоумен у відповідь на повідомлення надіслав їй реквізити для переказу пожертви. Проте жінка все ж наполягла на особистій зустрічі , бо сума була чимала і їй було лячно передавати гроші через банк.

, бо сума була чимала і їй було лячно передавати гроші через банк. Через деякий час Притула таки знайшов "вікно" у своєму розкладі для того, щоб зустрітись з благодійницею. Пані Наталя завітала у гримерку до шоумена.

до шоумена. Під час короткої розмови Притула дізнався, що пані Наталя – львів'янка , яка вже досить довго живе у Києві.

, яка вже досить довго живе у Києві. Під кінець розмови благодійниця попросила скерувати її пожертву на "якісь корисні придбання" для військових. Наприклад, на потреби снайперів.

Після цього жінка витягла з сумочки 60 тисяч доларів.

Про найбільшу пожертву за усі роки війни на Сході

Притула розповів, що гроші, які пожертвувала львів'янка – це найбільша пожертва, яку він як волонтер отримував за всі роки війни на Сході. Вона еквівалентна 30% усіх грошей, які шоумен зібрав за 11 місяців 2020 року.

Це ще й найкраща відповідь усім тим, хто ретранслює наративи російської пропаганди про те, що українці втомились від війни! Я переконаний, що за подібним вчинком стоїть якась історія. Але я не мав жодного морального права лізти людині в душу і докопуватись, що це за історія,

– зазначив Притула.

Шоумен додав, що він "тремтячим голосом" ще раз запитав пані Наталю, чи вона робить таку велику пожертву свідомо. На що жінка "посміхнулась, радше очима, ніж устами", й сказала, що це її внесок у боротьбу з ворогом. Благодійниця додала, що вона щаслива, що може у такий спосіб підтримати українських захисників.

"Я збережу те фото, яке ми зробили на згадку про зустріч і яке Ви заборонили виставляти у цьому дописі! Хоч я й вважаю, що країна має знати своїх героїв у обличчя. Але Ваша скромність заслуговує поваги!" – додав політик.

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На що витратили гроші, які пожертвувала львів'янка

Притула розповів, що підключив до виконання замовлення пані Наталі купу фахівців та інструкторів.

Врешті-решт, 60 тисяч доларів скерують на купівлю квадрокоптерів й "нашим ворогам буде прилітати з нічного неба так, що українська земля буде дрижати і горіти у них під ногами". Притула додасть до пожертви львів'янки ще 644,56 тисячі гривень з "волонтерської скарбнички".

До Вашої допомоги я з величезним задоволенням додам із тих коштів, які є у моїй волонтерській скарбничці, ще 644 560 гривень. І таким чином ми доведемо кількість апаратів, які нестимуть "вітальні листівочки від українського народу" до 7 одиниць! А це вже рій! І він буде для ворогів великим сюрпризом! Великим і вкрай неприємним!

– зазначив Притула.

Збір пожертв для українських захисників продовжується

Притула нагадав, що збір пожертв на потреби українських захисників продовжується. В планах активіста закупити у грудні 2020 року ще 5 квадрокоптерів, які коштують загалом 165 тисяч гривень.

"І, дуже хотілося б, ще до Нового року придбати одним вузькопрофільним спеціалістам 3 тепловізійні приціли. А це ще +/- 400 тис. Прошу усіх про посильну допомогу!" – додав активіст.

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Зверніть увагу! Сергій Притула розповів, що у грудні 2020 року допомога українським захисникам склала 2,32 мільйона гривень. Загалом, з початку 2020 року шоумен зібрав для української армії 7,9 мільйона гривень пожертв від небайдужих співгромадян. Реквізити для пожертви можна знайти на фейсбук-сторінці Сергія Притули.