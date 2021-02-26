На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону 26 лютого зупинили позашляховик Land Rover. В автівці знайшли понад 700 пачок цигарок, які контрабандист завбачливо заховав у порожнинах фар та під бамперами.

Позашляховик зупинили близько обіду. За кермом автівки перебував українець, який прямував до Польщі. Цікаво Перевозив 1,7 тисячі пачок сигарет в обшивці авто: митники затримали контрабандиста – фото Як затримали контрабандиста Близько обіду прикордонники Львівського загону зупинили Land Rover.

Авто прямувало до Польщі через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині".

Під час розмови з водієм, прикордонники помітили, що чоловік нервував.

Він не міг чітко пояснити куди саме їде.

Тому правоохоронці вирішили провести поглиблену перевірку авто.

І недарма – митники знайшли у позашляховику контрабандні сигарети.

Водій заховав пачки цигарок за декоративну обшивку, в конструктивні порожнини переднього та заднього бамперів та у порожнини за задніми фарами.

Усього прикордонники дістали зі сховків 729 пачок сигарет різних торгових марок.

Прикордонники вилучили усі контрабандні цигарки. Дивіться фото, як знайшли сигарети / Фото Західного РУ Держприкордонслужби