Понад 700 пачок цигарок у Land Rover: прикордонники затримали контрабандиста – фото

26 лютого 2021 , 17:58
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Джерело:

Західне регіональне управління Держприкордонслужби

На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону 26 лютого зупинили позашляховик Land Rover. В автівці знайшли понад 700 пачок цигарок, які контрабандист завбачливо заховав у порожнинах фар та під бамперами.

Позашляховик зупинили близько обіду. За кермом автівки перебував українець, який прямував до Польщі.

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Як затримали контрабандиста

  • Близько обіду прикордонники Львівського загону зупинили Land Rover.
  • Авто прямувало до Польщі через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині".
  • Під час розмови з водієм, прикордонники помітили, що чоловік нервував.
  • Він не міг чітко пояснити куди саме їде.
  • Тому правоохоронці вирішили провести поглиблену перевірку авто.
  • І недарма – митники знайшли у позашляховику контрабандні сигарети.
  • Водій заховав пачки цигарок за декоративну обшивку, в конструктивні порожнини переднього та заднього бамперів та у порожнини за задніми фарами.
  • Усього прикордонники дістали зі сховків 729 пачок сигарет різних торгових марок.
  • Прикордонники вилучили усі контрабандні цигарки.

Дивіться фото, як знайшли сигарети / Фото Західного РУ Держприкордонслужби