Понад 700 пачок цигарок у Land Rover: прикордонники затримали контрабандиста – фото

На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону 26 лютого зупинили позашляховик Land Rover. В автівці знайшли понад 700 пачок цигарок, які контрабандист завбачливо заховав у порожнинах фар та під бамперами.
Позашляховик зупинили близько обіду. За кермом автівки перебував українець, який прямував до Польщі.
Цікаво Перевозив 1,7 тисячі пачок сигарет в обшивці авто: митники затримали контрабандиста – фото
Як затримали контрабандиста
- Близько обіду прикордонники Львівського загону зупинили Land Rover.
- Авто прямувало до Польщі через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині".
- Під час розмови з водієм, прикордонники помітили, що чоловік нервував.
- Він не міг чітко пояснити куди саме їде.
- Тому правоохоронці вирішили провести поглиблену перевірку авто.
- І недарма – митники знайшли у позашляховику контрабандні сигарети.
- Водій заховав пачки цигарок за декоративну обшивку, в конструктивні порожнини переднього та заднього бамперів та у порожнини за задніми фарами.
- Усього прикордонники дістали зі сховків 729 пачок сигарет різних торгових марок.
- Прикордонники вилучили усі контрабандні цигарки.
Дивіться фото, як знайшли сигарети / Фото Західного РУ Держприкордонслужби