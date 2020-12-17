Всеукраїнський радіодиктант слухачі "Українського радіо" писали 9 листопада, у День писемності та мови. 16 грудня нарешті оголосили переможців. Єдиною в Україні радіодиктант без помилок написала 74-річна лікарка зі Львова.

Радіодиктант писали близько 16 тисяч учасників. Проте перше місце посіла 74-річна лікарка зі Львова Христина Гоянюк. Про це повідомили на сайті "Українського радіо".

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Кого оголосили переможцями радіодиктанту

У ефірі "Українського радіо" 16 грудня оголосили переможців всеукраїнського радіодиктанту, який проводили 9 листопада. Учасники надіслали 14 тисяч листів на електронну пошту та 2 тисячі паперових листів. Серед претендентів були навіть диктанти, написані шрифтом Брайля.

Переможцями стали 16 людей. 15 з них зробили 2 помилки у диктанті, одна людина – 1 помилку, а львів'янка Христина Гоянюк написала його ідеально, не зробивши жодної помилки.

Львів'янка пише радіодиктанти вже 20 років поспіль

74-річна лікарка-бактеріологиня розповіла, що пише радіодиктанти вже 20 років поспіль.

Цього року радіодиктант пишу 20 раз. І це для мене свято! В цей день я вимикаю усі телефони, налаштовую диктофон для запису радіодиктанту і чекаю на цю урочисту мить. Потім перевіряю написаний текст та уважно слухаю інтонацію диктора. Багато разів мені щастило і я писала диктант без помилок,

– написала у своєму листі львів'янка.

Гоянюк додала, що любов до української мови їй прищепив батько, який викладав українську мову та літературу.

Чим нагородили переможців радіодиктанту

Український поет та засновник видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Іван Малкович надав 17 книжок для переможців. Переможниця, що не припустилась жодної помилки, отримає "Антологію української поезії", а решта – "Вибране" Ліни Костенко.

На жаль, роботи, написані шрифтом Брайля, були з помилками. Проте для незрячих дітей з Харкова, які брали участь у радіодиктанті, "Українське радіо" також підготувало подарунки – диски з аудіокнигами.