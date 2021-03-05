У Львові 8 березня відбудеться безліч заходів, тож кожна людина зможе знайти собі щось до душі. Зокрема, з нагоди Міжнародного жіночого дня усі охочі зможуть долучитись до феміністичного маршу на підтримку жінок, або ж відвідати концерт гурту ТНМК чи мюзикл "Гуцулка Ксеня".

Також у театрі "Воскресіння" відбудеться прем'єра вистави "Балаган чесності". Жителі та гості міста зможуть легко визначитись, як відсвяткувати Міжнародний жіночий день у Львові.

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Куди піти у Львові 8 березня

Львів'яни та гості міста без проблем зможуть обрати для себе спосіб корисно провести час 8 березня. Розпочати день можна, відвідавши марш на підтримку жінок, а опісля піти на виставу або ж концерт.

Феміністичний марш на підтримку жінок

У Львові 8 березня відбудеться феміністичний марш на підтримку жінок. Його цілю є заклик держави до належного забезпечення прав жінок різних соціальних верств – самотніх матерів, літніх жінок, жінок з інвалідністю, безпритульних, безробітних та жінок з інших вразливих груп.

Марш розпочнеться о 13:00 біля міської Ратуші. Він пройде за маршрутом: площа Ринок – площа Катедральна – вулиця Беринди – проспект Свободи – Оперний театр – проспект Свободи – вулиця Беринди – площа Катедральна – площа Ринок.

Опісля відбудеться мітинг, під час якого зможуть виступити усі охочі. Також до ходи долучиться почесний консул Королівства Нідерландів у Львові Андрій Гринчук. Захід відбудеться у супроводі правоохоронців.

Організаторки з ГО Центр "Жіночі перспективи" запрошують долучитись усіх охочих. Усіх учасників та учасниць маршу забезпечать захисними масками. Деталі події можна прочитати, перейшовши за посиланням.

Дивіться фото маршу на підтримку жінок у 2020 році / Фото ГО Центр "Жіночі перспективи"

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Концерт ТНМК в "Малевичі"

Гурт "Танок на майдані Конго" даватиме свій перший весняний концерт у Львові. ТНМК представить нове шоу, наповнене прем'єрами та несподіванками.

Усіх шанувальників гурту запрошують у клуб "Малевич" 8 березня. Концерт почнеться о 19:00. Квитки можна придбати за посиланням.



ТНМК 8 березня виступатиме у "Малевичі" / Фото Karabas

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Мюзикл "Гуцулка Ксеня"

На сцені Львівського оперного театру 8 березня показуватимуть мюзикл "Гуцулка Ксеня". Вистава, яку створили в Івано-Франківську, стала сенсацією – вона отримала 25 аншлагів поспіль та глибоку любов поціновувачів театру.

Режисер Ростислав Держипільський поєднав у постановці довоєнну оперету Ярослава Барнича з сучасними аранжуванням та хореографією, живим оркестром та лазерним шоу. Квитки на мюзикл можна придбати, перейшовши за посиланням.



Мюзикл "Гуцулка Ксеня" / Фото Karabas

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Jazz in love

У театрі імені Марії Заньковецької відбудеться концерт Jazz in love. Музиканти творитимуть джазову музику, яка зароджена з любові до імпровізації. Усі присутні зможуть насолодитись світовими сучасними джазовими хітами у власних аранжуваннях Shockolad та українськими ретро-піснями в оригінальних джазових інтерпретаціях. Лідерами Shockolad є одні з найяскравіших джазових музикантів України та східної Європи – Гнидин Ігор та Анастасія Літвінюк. До них також приєднаються басист Андрій Кохан, вокалістка Юлія Швед та вокаліст Пол Комолафе з Нігерії. Детальніше читайте за посиланням.

Концерт Jazz in love відбудеться у театрі імені Марії Заньковецької / Фото Karabas

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Прем'єра вистави "Балаган чесності"

У театрі "Воскресіння" 8 березня відбудеться прем'єра вистави "Балаган чесності". Її створили за п'єсою Луїджі Піранделло "Насолода від чесності".

В Україні цю п'єсу ще не ставив жоден театр, проте в Італії вона є досить популярною. За мотивами твору Піранделло навіть зняли кілька художніх фільмів. Прем’єра першої постановки відбулася в листопаді 1917 року в Турині.

"Балаган чесності" – це вистава з італійським шармом у стилі комедії дель-арте. У центрі сюжету – афера з фіктивним одруженням. Квитки на прем'єру можна придбати, перейшовши за посиланням.



Прем'єра вистави "Балаган чесності" / Фото театр "Воскресіння"

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Cosmopolitan Weekend в People Place

У барі People Place, що розташований на вулиці Катедральній, 6, можна чудово розпочати ранок 8 березня. За келихом Cosmopolitan чи French 75 усі присутні зможуть послухати історію створення коктейлів. Голодним також ніхто не лишиться – кухарі People Place приготують смачні закуски.

Весна надихає, а ще нас надихаєте ви. Кожен раз, готуючи Casmopolitan для вас, пригадуються історії тих 4 жінок із відомого всім серіалу,

– розповіли у People Place.

Захід розпочнеться о 12:00. Деталі читайте за посиланням.



Cosmopolitan Weekend в People Place / Фото People Place

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