Інцидент трапився у селі Солова, неподалік Львова. На щастя, внаслідок події хлопчик не постраждав.
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8-річний хлопчик виліз на дерево через булінг
- О 22:22 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Солова на високе дерево виліз 8-річний хлопчик.
- Інцидент трапився поблизу дитячого майданчика.
- На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Рятувальники за допомогою висувної драбини зняли дитину з дерева.
- Хлопчика передали матері. На щастя медичної допомоги він не потребував.
- За інформацією ZAXID.NET, дитина вилізла на березу на висоту понад 8 метрів через булінг.
- Хлопчика ображали однолітки. Він відмовлявся спускатись додолу, тож мама викликала ДСНС.
Рятувальники зняли хлопчика з 8-метрової висоти / Фото ДСНС
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