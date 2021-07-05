Інцидент трапився у селі Солова, неподалік Львова. На щастя, внаслідок події хлопчик не постраждав.

Зауважте У Києві 12-річна дівчинка отримала струс мозку: їй об голову розбили яйця – відео 18+

8-річний хлопчик виліз на дерево через булінг

О 22:22 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Солова на високе дерево виліз 8-річний хлопчик.

Інцидент трапився поблизу дитячого майданчика.

На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.

Рятувальники за допомогою висувної драбини зняли дитину з дерева.

Хлопчика передали матері. На щастя медичної допомоги він не потребував.

За інформацією ZAXID.NET, дитина вилізла на березу на висоту понад 8 метрів через булінг.

Хлопчика ображали однолітки. Він відмовлявся спускатись додолу, тож мама викликала ДСНС.



Рятувальники зняли хлопчика з 8-метрової висоти / Фото ДСНС

Читайте також Відводила за шафу і била: вчительку зі Львова звільнили за булінг першокласників