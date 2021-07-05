Піднявся на 8 метрів: біля Львова 8-річний хлопчик виліз на дерево через булінг

5 липня 2021 , 13:22
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Джерело:

ДСНС Львівщини

В одному з сіл Львівщини 4 липня 8-річний хлопчик виліз на високе дерево і відмовлявся спускатись. Він став жертвою булінгу на дитячому майданчику. Дитину зняли рятувальники.

Інцидент трапився у селі Солова, неподалік Львова. На щастя, внаслідок події хлопчик не постраждав.

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8-річний хлопчик виліз на дерево через булінг

  • О 22:22 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Солова на високе дерево виліз 8-річний хлопчик.
  • Інцидент трапився поблизу дитячого майданчика.
  • На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Рятувальники за допомогою висувної драбини зняли дитину з дерева.
  • Хлопчика передали матері. На щастя медичної допомоги він не потребував.
  • За інформацією ZAXID.NET, дитина вилізла на березу на висоту понад 8 метрів через булінг.
  • Хлопчика ображали однолітки. Він відмовлявся спускатись додолу, тож мама викликала ДСНС.


Рятувальники зняли хлопчика з 8-метрової висоти / Фото ДСНС

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Автор: Ольга Котів