80% вартості ремонту вулиці Бандери – заміна колектора, – Садовий
Під час ремонту вулиці Бандери у Львові замінюватимуть колектор, який розташований на глибині 12 метрів. Вартість заміни усіх інженерних мереж становить близько 80% кошторису всього проєкту.
Проєкт капремонту вулиці Бандери перевірили державні експерти. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі радіо "Львівська хвиля", повідомляє 24 канал.
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Садовий завжди не проти перевірок
Міський голова розповів, що усі тендерні закупівлі відбуваються через систему ProZorro. Львівська міськрада завжди готова до будь-яких перевірок тому, що все відкрито та чесно.
Ми завжди відкриті. Цей проєкт вже перевірений державною експертизою. Всі тендери відбуваються через систему ProZorro. Чесно кажучи, я не пригадую, щоб через ProZorro у нас були якісь проблеми з контролюючими органами, але, якщо комусь хочеться, то нехай перевіряють. Я завжди вітаю будь-які перевірки й максимально їх підтримую,
– заявив Садовий.
Очільник міста додав, що люди зараз часто говорять, що ремонтувати вулиці у Львові не потрібно. Проте міська влада все ж продовжуватиме це робити.
Чому заміна інженерних мереж так дорого коштує
Колектор на вулиці Бандери розташований на глибині 12 метрів. Заміна мереж під час реконструкції – найбільш ресурсозатратна робота.
"Люди повинні розуміти, що та ж сама вулиця Бандери має колектор, який закладений на глибині 12 метрів, і 80% вартості робіт – це заміна всіх мереж", – зазначив Садовий.
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Коротко про реконструкцію вулиці Степана Бандери
- У Львові триває капітальний ремонт вулиці Степана Бандери.
- Роботи поділили на 3 етапи: від вулиці Чупринки до Антоновича, від вулиці Антоновича до Героїв УПА та від вулиці Героїв УПА до Городоцької.
- Під час реконструкції вулиці замінять усі інженерні мережі, облаштують проїжджу частину та трамвайні колії.
- Також замінять вуличне освітлення, зроблять велодоріжки та паркувальні кишеньки для машин швидкої, аварійних служб, тимчасової стоянки автівок мешканців будинків тощо. Тротуари відремонтують – вони стануть інклюзивними.
- Загалом запланували відремонтувати всю вулицю довжиною 1,05 кілометра.
- Вартість капремонту – орієнтовно 209,5 мільйона гривень.