Під час ремонту вулиці Бандери у Львові замінюватимуть колектор, який розташований на глибині 12 метрів. Вартість заміни усіх інженерних мереж становить близько 80% кошторису всього проєкту.

Проєкт капремонту вулиці Бандери перевірили державні експерти. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі радіо "Львівська хвиля", повідомляє 24 канал.

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Садовий завжди не проти перевірок

Міський голова розповів, що усі тендерні закупівлі відбуваються через систему ProZorro. Львівська міськрада завжди готова до будь-яких перевірок тому, що все відкрито та чесно.

Ми завжди відкриті. Цей проєкт вже перевірений державною експертизою. Всі тендери відбуваються через систему ProZorro. Чесно кажучи, я не пригадую, щоб через ProZorro у нас були якісь проблеми з контролюючими органами, але, якщо комусь хочеться, то нехай перевіряють. Я завжди вітаю будь-які перевірки й максимально їх підтримую,

– заявив Садовий.

Очільник міста додав, що люди зараз часто говорять, що ремонтувати вулиці у Львові не потрібно. Проте міська влада все ж продовжуватиме це робити.

Чому заміна інженерних мереж так дорого коштує

Колектор на вулиці Бандери розташований на глибині 12 метрів. Заміна мереж під час реконструкції – найбільш ресурсозатратна робота.

"Люди повинні розуміти, що та ж сама вулиця Бандери має колектор, який закладений на глибині 12 метрів, і 80% вартості робіт – це заміна всіх мереж", – зазначив Садовий.

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