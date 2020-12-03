Львівський окружний адмінсуд відмовився задовольнити позов скандального активіста Івана Спринського про скасування результатів виборів мера Львова. Суддя не знайшов жодних доказів порушення виборчих прав активіста, на які він посилався.

Активіст наполягав на порушенні процедури під час винесення постанови міської ТВК. Проте суд відмовився задовольнити позов Спринського про скасування реєстрації Андрія Садового як мера Львова. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Хто був присутній на суді

Львівський окружний адмінсуд почав розгляд справи о 10:00 2 грудня.

Суддями були Зіновій Гавдик, Уляна Братичак та Назар Костецький.

На засідання прийшли активіст Іван Спринський як позивач, голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький як відповідач та адвокатка Руслана Юхименко, яка представляла 3 сторону справи – мера Львова Андрія Садового.

Що вимагав Спринський

Спринський вимагав скасувати 2 постанови Львівської міської ТВК

№165 про реєстрацію Андрія Садового як міського голови Львова, яку видали 25 листопада.

№166, в якій уточнювали інформацію щодо друку результатів виборів у ЗМІ та скоригували помилки. Її видали 27 листопада.

Активіст наполягав, що міська ТВК спочатку видала постанову про реєстрацію Садового як міського голови Львова, а лише після цього прийняла від нього заяву з проханням реєстрації. Спринський заявляв, що такі рішення ТВК порушили його виборчі права. Проте активіст так і не зміг чітко обґрунтувати свою позицію.

Що розповіли в ТВК

Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький заявив, що позовні вимоги Спринського – нелогічні. Він навів докази, що Садового зареєстрували лише після його заяви, а не до, як стверджував активіст.

Спочатку ТВК порахувала голоси виборців та склала протокол. Пізніше мер написав заяву, і після цього винесли постанову про реєстрацію Садового як мера Львова.

Потім ми звернулися в газету "Ратуша" про друк постанови, але газета на той момент вже вийшла. Тому ми внесли зміну в постанову і звернулися у "Львівську пошту", де і надрукували постанову,

– додав Сліпецький.

Який вирок виніс суд

Львівський окружний адмінсуд о 18:00 виніс своє рішення у справі. Судді не побачили доказів порушення виборчих прав Спринського. Тому його позов не задовольнили.

Тепер Спринський зобов'язаний сплатити 1681,6 гривні судового збору. Проте в активіста є 2 дні, щоб подати апеляцію на рішення суду.