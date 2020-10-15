Міжнародний аеропорт "Львів" 15 жовтня повністю знеструмило. Проте робота летовища не припинилась – пасажирів реєстрували вручну.

Знеструмлення аеропорту відбулось через вимкнення світла у Львові. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба львівського летовища.

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Як саме працював знеструмлений аеропорт "Львів"

Робота аеропорту не зупинилась ні на хвилину. Працівники львівського летовища не розгубились і почали реєструвати пасажирів вручну.

Фахівці аеропорту кожного місяця перевіряють свої знання ручної реєстрації відповідно до встановлених правил обслуговування пасажирів. У пресслужбі розповіли, що сьогоднішня ситуація допомогла практично перевірити навички працівників аеропорту.

Все ж через вимкнення світла були незначні затримки авіарейсів.