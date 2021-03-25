В аеропорту "Львів" митники вилучили у туристів понад 1500 нарковмісних таблеток: фото

Джерело:Галицька митниця
У 20 українців, які прибули з Єгипту в міжнародний аеропорт "Львів", митники знайшли понад 1,5 тисячі нарковмісних таблеток. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність.
Туристів затримали. За перевезення нарковмісних таблеток їм може загрожувати до 3 років обмеження волі.
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Українці перевозили з Єгипту псевдоефедрин / Фото Галицької митниці
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Митники скерували у поліцію повідомлення щодо порушників. Їхні дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею "Незаконне виробництво, придбання чи перевезення прекурсорів".
Санкція статті передбачає покарання – до 850 гривень штрафу або обмеженням волі терміном до 3 років.
Митники вилучили понад 1500 таблеток / Фото Галицької митниці
Порушникам загрожує обмеження волі / Фото Галицької митниці
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Галицької митниці