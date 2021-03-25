В аеропорту "Львів" митники вилучили у туристів понад 1500 нарковмісних таблеток: фото

У 20 українців, які прибули з Єгипту в міжнародний аеропорт "Львів", митники знайшли понад 1,5 тисячі нарковмісних таблеток. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

Туристів затримали. За перевезення нарковмісних таблеток їм може загрожувати до 3 років обмеження волі.

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В українців вилучили понад 1,5 тисячі таблеток псевдоефедрину

Упродовж 23 та 24 березня співробітники Галицької митниці провели заходи з припинення незаконного переміщення прекурсорів в аеропорту "Львів".

Так, у 20 українців, які прибули з Єгипту різними рейсами, виявили 1559 таблеток медичного препарату "1, 2, 3", діючою речовиною якого є псевдоефедрин.

Таблетки знайшли серед особистих речей у багажі та ручній поклажі туристів.

Усі таблетки вилучили.

За українським законодавством, псевдоефедрин належить до прекурсорів, обіг яких обмежено й стосовно яких встановлюються заходи контролю.



Українці перевозили з Єгипту псевдоефедрин / Фото Галицької митниці

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Що загрожує порушникам

Митники скерували у поліцію повідомлення щодо порушників. Їхні дії містять ознаки злочину, передбаченого статтею "Незаконне виробництво, придбання чи перевезення прекурсорів".

Санкція статті передбачає покарання – до 850 гривень штрафу або обмеженням волі терміном до 3 років.



Митники вилучили понад 1500 таблеток / Фото Галицької митниці



Порушникам загрожує обмеження волі / Фото Галицької митниці



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Галицької митниці