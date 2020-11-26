У Львові злочинці протягом 2 років продавали квартири, використовуючи підроблені документи. Чоловіки завдали збитків постраждалим майже на 11 мільйонів гривень.

Внаслідок афер з нерухомістю, зловмисники продали 6 приміщень у Львові. Злочинці підробляли документи на квартири, власники яких протягом тривалого часу не з'являлись вдома, та продавали їх. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловіки "провертали" свої квартирні афери

За два роки учасники злочинної групи продали 5 квартир , використовуючи підроблені документи.

, використовуючи підроблені документи. За продаж приміщень зловмисники отримали майже 11 мільйонів гривень . Від їхніх квартирних афер постраждали 6 людей.

. Від їхніх квартирних афер постраждали 6 людей. Організаторами схеми були 2 рідних братів , жителів Львова. Вони підробляли документи власників квартир, які протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях.

, жителів Львова. Вони підробляли документи власників квартир, які протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях. Після цього чоловіки також підробляли правовстановлювальні документи на їхнє нерухоме майно і через підставних людей продавали ці квартири.

ці квартири. Фіктивними власниками помешкань ставали малозабезпечені або люди без постійного місця проживання.



Внаслідок афер постраждали 6 людей / Фото поліції Львівщини

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Як затримали квартирних аферистів

Учасників злочинної групи, мешканців Львова та Києва віком від 32 до 60 років, викрили правоохоронці.

14 травня поліцейські затримали 4 учасників злочинного угруповання після укладання ними чергового договору купівлі-продажу на квартиру від імені фіктивного власника.

Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників вогнепальну зброю та речові докази, які підтверджують їхні афери – печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки та інше.

Дивіться фото речей, які знайшли правоохоронці під час обшуку / Фото поліції Львівщини

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Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці завершили досудове розслідування за шахрайство та підробку документів.

Сьогодні, 26 листопада, обвинувальні акти щодо 3 зловмисників скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, – до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.



Невдовзі відбудеться суд над зловмисниками / Фото поліції Львівщини