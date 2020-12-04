У Львові засудили жінку за шахрайство. Аферистка за 15 років ошукала 20 людей на понад 15 мільйонів гривень.

Судовий розгляд у справі щодо 53-річної шахрайки завершили. Жінка отримала вирок – 11 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

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Як жінка ошукала 20 людей

53-річна львів'янка у період з 2000 до 2015 року ошукала 20 людей.

Вона під виглядом укладення договорів про позику брала гроші у потерпілих.

Ці кошти вона буцімто спрямовувала на розвиток її бізнесу з обміну валют.

Своїм позичальникам аферистка обіцяла, що за користування грошима виплачуватиме їм до 36% річних, а подекуди навіть 0,5% на день.

Загалом аферистка завдала шкоди на понад 15,17 мільйона гривень.

Який вирок виніс суд

Жінку обвинувачували у шахрайстві зі змовою. Суд підтримав позицію прокурорів та визнав жінку винною.

Її засудили до 11 років за ґратами з конфіскацією 33% усього її майна.