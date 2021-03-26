Стрийський районний суд 22 березня виніс вирок колишній керівниці відділення одного з приватних банків. Жінку обвинувачували у розкраданні грошей клієнтів. Загалом вона заволоділа 7 мільйонами гривень.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів. Жінку визнали винною у шахрайстві.

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Посадовиця банку привласнила 7 мільйонів гривень

53-річна жителька Стрийщини працювала керівницею одного з відділень приватного банку.

Правоохоронці встановили, що вона з вересня до грудня 2017 року незаконно заволоділа грішми з каси у сумі понад 4 мільйони гривень.

Також посадовиця, зловживаючи довірою клієнтів банку, отримала від них понад 3 мільйони гривень.

Грішми вона розпорядилась на власний розсуд.

Жінці присудили 10 років за ґратами

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у розкраданні грошей банку в особливо великих розмірах, шахрайстві та службовому підроблені.

Суд 24 березня підтримав позицію прокурорів Львівської облпрокуратури та визнав жінку винною. Їй призначили покарання – 10 років у в'язниці з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Цікаво! Нещодавно у Дніпрі трапилась схожа історія. Четверо працівників комерційного банку, ймовірно, вкрали 86 мільйонів гривень. Вони видавали кредити фальшивим позичальникам. Правоохоронці вже повідомили зловмисникам про підозру.