Афера на 7 мільйонів: на Львівщині засудили екскерівницю банку

Джерело:Львівська облпрокуратура
Стрийський районний суд 22 березня виніс вирок колишній керівниці відділення одного з приватних банків. Жінку обвинувачували у розкраданні грошей клієнтів. Загалом вона заволоділа 7 мільйонами гривень.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів. Жінку визнали винною у шахрайстві.
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Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у розкраданні грошей банку в особливо великих розмірах, шахрайстві та службовому підроблені.
Суд 24 березня підтримав позицію прокурорів Львівської облпрокуратури та визнав жінку винною. Їй призначили покарання – 10 років у в'язниці з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.Цікаво! Нещодавно у Дніпрі трапилась схожа історія. Четверо працівників комерційного банку, ймовірно, вкрали 86 мільйонів гривень. Вони видавали кредити фальшивим позичальникам. Правоохоронці вже повідомили зловмисникам про підозру.