Афери з нерухомістю на понад 6,4 мільйона гривень: у Львові судитимуть адвоката
У Львові судитимуть адвоката за шахрайтво з нерухомістю / Фото з відкритих джерел
У Львові судитимуть адвоката за афери з нерухомістю. Чоловік привласнив приміщення, які належать місту, на понад 6,4 мільйона гривень.
Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду. Про це повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.
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Як адвокат "провертав" афери з нерухомістю
- У Львові впродовж 2016 року адвокат реєстрував нерухомість, яка належить місту, на підставні фірми.
- За допомогою схеми привласнення майна, яку розробив зловмисник, він завдав збитків на понад 6,4 мільйона гривень.
- Слідчі врешті завершили досудове розслідування.
- У грудні 2020 року обвинувальний акт скерували до суду.
Що загрожує зловмиснику
Адвокату повідомили про підозру в 3 злочинах:
- Свідоме використання підробленого документа – карається штрафом до 850 гривень, арештом терміном до 6 місяців або обмеженням волі терміном до 2 років.
- Шахрайство в особливо великих розмірах – карається позбавленням волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
- Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі – карається тюремним ув'язненням від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років з конфіскацією майна.
Невдовзі суд обере зловмиснику покарання.
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