У Львові судитимуть адвоката за шахрайтво з нерухомістю / Фото з відкритих джерел

У Львові судитимуть адвоката за афери з нерухомістю. Чоловік привласнив приміщення, які належать місту, на понад 6,4 мільйона гривень.