Скандальний активіст подав до суду, щоб скасувати результати виборів мера Львова
Львівський окружний адмінсуд розгляне позов скандального активіста Івана Спринського про скасування результатів виборів голови Львської ОТГ. Розгляд справи суд почне 2 грудня о 10 годині ранку.
Згідно з постановою міської ТВК, на виборах голови Львівської ОТГ переміг Андрій Садовий. Проте Спринський вимагає "визнати протиправною та скасувати" постанову ТВК про реєстрацію Садового міським головою Львова. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Що вимагає Спринський
Львівський окружний адмінсуд прийняв до розгляду позов Спринського. Активіст вимагає "визнати протиправними та скасувати" 2 постанови міської ТВК:
- №165 – про реєстрацію Андрія Садового міським головою Львова.
- № 166, яка вносить 2 зміни до постанови №165. Зокрема, ТВК виправила власні помилки – слово "багатомандатний" замінила на "одномандатний", бо вибори мера відбуваються в одномандатному окрузі. Також змінили місце публікації постанови про реєстрацію нового мера Львова – замість газети "Ратуша" вказали сайт "Гал інфо" та на інформаційний стенд ТВК.
Що кажуть представники Садового
Юрист Руслан Сидорович, який захищає інтереси Садового, розповів, що позивної заяви він не бачив. Тобто суд прийняв рішення про відкриття провадження без представників мера Львова. Про позов Сидорович дізнався лише ввечері 1 грудня.
Ситуація є абсурдною. Відбулись вибори, справді, міська ТВК допустила дві помилки, яких не варто було допускати, але їх можна віднести до категорії описок,
– зазначив юрист.
Сидорович додав, що виправлення помилки міської ТВК не можуть бути підставою для скасування рішень і "факту, хто є переможцем виборів на посаду міського голови.
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Спринський подав позов до ЛОАС / Фото ZAXID.NET
Він вимагає скасувати постанову про призначення Садового мером Львова / Фото ZAXID.NET
Розгляд справи відбудеться 2 грудня / Фото ZAXID.NET
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Що відомо про Івана Спринського
- Іван Спринський – 34-річний колишній член Партії регіонів (до 2014 року). Він відомий організацією численних акцій протесту з низки різних причин. Саме він запустив вулицями Львова кілька мікроавтобусів з опудалом мера та написом "Садовий вМер" під час останньої виборчої кампанії.
- Спринський також напав та облив фарбою 2 чиновників Львівської міськради – заступника мера Львова Геннадія Васьківа та в.о. директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євгена Бойка. Тоді група "активістів" увірвалась на засідання виконкому ЛМР й зірвала його.
- Також Спринський у різний час пікетував майже усі держустанови Львова. У 2018 році він вимагав звільнення чинного керівництва та призначення нового на Львівській митниці.
- З початку 2019 року Спринський відвідує засідання виконкому та наради у мерії. Він бере участь в акціях спільно з "Розвитком громади" та "Нацкорпусом".
- Практично усі акції Спринського не приносили ніякого результату – вимог активіста ніхто не виконував, а організовані ним протести швидко закінчувались.
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