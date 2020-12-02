Львівський окружний адмінсуд розгляне позов скандального активіста Івана Спринського про скасування результатів виборів голови Львської ОТГ. Розгляд справи суд почне 2 грудня о 10 годині ранку.

Згідно з постановою міської ТВК, на виборах голови Львівської ОТГ переміг Андрій Садовий. Проте Спринський вимагає "визнати протиправною та скасувати" постанову ТВК про реєстрацію Садового міським головою Львова. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Що вимагає Спринський

Львівський окружний адмінсуд прийняв до розгляду позов Спринського. Активіст вимагає "визнати протиправними та скасувати" 2 постанови міської ТВК:

№165 – про реєстрацію Андрія Садового міським головою Львова.

№ 166, яка вносить 2 зміни до постанови №165. Зокрема, ТВК виправила власні помилки – слово "багатомандатний" замінила на "одномандатний", бо вибори мера відбуваються в одномандатному окрузі. Також змінили місце публікації постанови про реєстрацію нового мера Львова – замість газети "Ратуша" вказали сайт "Гал інфо" та на інформаційний стенд ТВК.

Що кажуть представники Садового

Юрист Руслан Сидорович, який захищає інтереси Садового, розповів, що позивної заяви він не бачив. Тобто суд прийняв рішення про відкриття провадження без представників мера Львова. Про позов Сидорович дізнався лише ввечері 1 грудня.

Ситуація є абсурдною. Відбулись вибори, справді, міська ТВК допустила дві помилки, яких не варто було допускати, але їх можна віднести до категорії описок,

– зазначив юрист.

Сидорович додав, що виправлення помилки міської ТВК не можуть бути підставою для скасування рішень і "факту, хто є переможцем виборів на посаду міського голови.

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Спринський подав позов до ЛОАС / Фото ZAXID.NET

Він вимагає скасувати постанову про призначення Садового мером Львова / Фото ZAXID.NET



Розгляд справи відбудеться 2 грудня / Фото ZAXID.NET

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