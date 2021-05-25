Станом на 25 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 264 пацієнти. У 245 хворих підтвердили коронавірус.
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Коронавірус виявили у понад 200 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 134,87 тисячі людей. На жаль, 3533 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте 125,84 тисячі людей одужали.
У Львові коронавірус підтвердили у понад 65,75 тисячі людей. Понад 61,41 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1729 хворих померли.
Лабораторні центри 24 травня провели 915 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 214 людей, серед яких 87 львів'ян.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 134 тисячі людей / Фото ЛМР
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Яка ситуація у львівських лікарнях
В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 264 пацієнти. 245 людей – хворі на коронавірус, 27 – перебувають у реанімації, а 18 – підключені до апаратів ШВЛ. 24 травня до медзакладів потрапив 21 хворий, а виписали 34 пацієнти.
- У 8 міській клінічній лікарні перебувають 52 пацієнти;
- у 1 міській клінічній лікарні – 39 пацієнтів;
- у лікарні швидкої медичної допомоги – 118 пацієнтів;
- у 5 міській клінічній лікарні – 43 пацієнти;
- у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;
- у пологовому – 9 пацієнток.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу