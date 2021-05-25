Коронавірус на Львівщині: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 134 тисяч жителів Львівщини. 24 травня лабораторії провели 915 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 214 людей, серед яких 87 львів'ян.

Станом на 25 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 264 пацієнти. У 245 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 200 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 134,87 тисячі людей. На жаль, 3533 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте 125,84 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 65,75 тисячі людей. Понад 61,41 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1729 хворих померли.

Лабораторні центри 24 травня провели 915 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 214 людей, серед яких 87 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 134 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 264 пацієнти. 245 людей – хворі на коронавірус, 27 – перебувають у реанімації, а 18 – підключені до апаратів ШВЛ. 24 травня до медзакладів потрапив 21 хворий, а виписали 34 пацієнти.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 52 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 39 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 118 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 43 пацієнти;

у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 9 пацієнток.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу