Коронавірус на Львівщині: протягом останньої доби у Львові не помер жоден пацієнт з COVID-19

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 135 тисяч жителів Львівщини. 26 травня лабораторії провели 1090 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 278 людей, серед яких 100 львів'ян.

Станом на 27 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 247 пацієнтів. У 225 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у понад 250 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 135,32 тисячі людей. На жаль, 3546 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 127,83 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 65,94 тисячі людей. Понад 61,86 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1736 хворих померли.

Лабораторні центри 26 травня провели 1090 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 278 людей, серед яких 100 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 135 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 247 пацієнтів. 225 людей – хворі на коронавірус, 26 – перебувають у реанімації, а 15 – підключені до апаратів ШВЛ. 26 травня до медзакладів потрапили 18 хворих, а виписали 21 пацієнта.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 49 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 38 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 110 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 38 пацієнтів;

у 4 міській клінічній лікарні – 3 пацієнти;

у пологовому – 9 пацієнток.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу