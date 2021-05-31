Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика захворюваності на 31 травня

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 135 тисяч жителів Львівщини. 30 травня лабораторії провели 416 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 46 людей, серед яких 20 львів'ян.

Станом на 31 травня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 212 пацієнтів. У 192 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили лише у 46 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 135,9 тисячі людей. На жаль, 3557 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19. Проте 129,21 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,16 тисячі людей. Понад 62,98 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1749 хворих померли.

Лабораторні центри 30 травня провели 416 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 46 людей, серед яких 20 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 135 тисячі людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 212 пацієнтів. 192 людини – хворі на коронавірус, 23 – перебувають у реанімації, а 12 – підключені до апаратів ШВЛ. 30 травня до медзакладів потрапили 5 хворих, а виписали 2 пацієнти.

У 8 міській клінічній лікарні перебувають 42 пацієнти;

у 1 міській клінічній лікарні – 29 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 97 пацієнтів;

у 5 міській клінічній лікарні – 39 пацієнтів;

у пологовому – 5 пацієнток.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу