Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика захворюваності на 7 червня

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 136 тисяч жителів Львівщини. 6 червня лабораторії провели 280 ПЛР-тестів. COVID-19 підтвердили у 19 людей, серед яких 10 львів'ян.

Станом на 7 червня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 105 пацієнтів. У 87 хворих підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 19 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли 136,46 тисячі людей. На жаль, 3593 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте 130,37 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 66,36 тисячі людей. Понад 63,42 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1758 хворих померли.

Лабораторні центри 6 червня провели 280 ПЛР-тестів. Коронавірус виявили у 19 людей, серед яких 10 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 136 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у львівських лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 105 пацієнтів. 87 людей – хворі на коронавірус, 16 – перебувають у реанімації, а 7 – підключені до апаратів ШВЛ. 6 червня до медзакладів потрапили 5 хворих, а виписали 2 пацієнти.

У 8 міській клінічній лікарні перебуває 13 пацієнтів;

у 1 міській клінічній лікарні – 7 пацієнтів;

у лікарні швидкої медичної допомоги – 63 пацієнти;

у 5 міській клінічній лікарні – 22 пацієнти;

Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті філії ЦОЗ Укрзалізниці, 1-ий пологовий будинок, Жидачівська ЦРЛ та Старосамбірська ЦРЛ.

У Львові збільшать кількість пунктів вакцинації

За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я , на Львівщині є 4 лікарні, у яких станом на 7 червня немає пацієнтів з COVID-19 –

За інформацією пресслужби ЛМР, міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у вихідні, 5 та 6 червня, щеплення від коронавірусу отримали понад 2,5 тисячі львів'ян.

Мовиться про тих мешканців, які зареєстровані в "Дії", та тих, хто прийшов просто так. Ми вакцинували всіх охочих. Також на вихідних ми отримали партію вакцини Pfizer і провакцинувати освітян. Все пройшло добре,

– зазначив мер.

Садовий додав, що у Львові наразі є 10 стаціонарних пунктів вакцинації. Їхню кількість планують збільшити.

"Якщо будуть поступати нові партії вакцини, то ми готові відкривати ще один центр вакцинації в ТЦ "Форум". Бачимо, що активність мешканців зростає, що не може не тішити", – підсумував міський голова.

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