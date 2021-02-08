Мер Львова Андрій Садовий закликав містян виходити на вулиці та допомагати двірникам очищувати двори та тротуари від снігу. Згодом він та працівники місцевої влади теж вийшов на вулиці, взяли лопати в руки та почали відгортати сніг.

8 лютого о 15:00 всі працівники Львівської ратуші разом з Андрієм Садовим взяли лопати і вийшли прибирати вулиці на різних локаціях. До них приєднались працівники районних адміністрацій.

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Садовий запевнив, що виходити на вулиці та допомагати їх розчищати повинен кожен українець, який має фізичну змогу це робити. Додав, що така робота лише об'єднає народ.

У багатьох країнах через таку негоду оголошують вже надзвичайну ситуацію, а ми просто працюємо,

– зауважив мер Львова.

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Що робити водіям

За словами Садового, усі магістральні дороги прочищені і засипані. Проблема через заметіль є саме біля житлових будинків.

"Немає у Львові такої кількості двірників, але люди вже виходять і допомагають", – пояснив він.

Мер закликав усіх не цуратися такої праці, адже жоден двірник не зможе перекинути стільки тонн снігу, а разом – легше.



Садовий прибирає центр Львова від снігу / Фото Пресслужба Львівської міської ради



Працівники міськради вийшли боротися з негодою / Фото Пресслужба Львівської міської ради

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У парках і скверах доріжки посипають кавою

Садовий зауважив, що у Львові тротуари посипають сумішшю з піску. Однак у парках і скверах використовують каву.

"Це добриво, яке допоможе рослинам якісно рости. Головне – робити, а не сидіти біля комп'ютера і казати, як все погано. Вперед", – підсумував мер.

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