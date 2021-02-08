Садовий і місцева влада самотужки відгортають сніг в центрі Львова: фото, відео

Джерело:24 канал
Мер Львова Андрій Садовий закликав містян виходити на вулиці та допомагати двірникам очищувати двори та тротуари від снігу. Згодом він та працівники місцевої влади теж вийшов на вулиці, взяли лопати в руки та почали відгортати сніг.
8 лютого о 15:00 всі працівники Львівської ратуші разом з Андрієм Садовим взяли лопати і вийшли прибирати вулиці на різних локаціях. До них приєднались працівники районних адміністрацій.
Цікаво Кризові ситуації мають навчити нас об'єднуватись, – Садовий розповів про заметіль у Львові
Садовий запевнив, що виходити на вулиці та допомагати їх розчищати повинен кожен українець, який має фізичну змогу це робити. Додав, що така робота лише об'єднає народ.
У багатьох країнах через таку негоду оголошують вже надзвичайну ситуацію, а ми просто працюємо,
– зауважив мер Львова.
Мерія прибирає центр Львова від снігу: дивіться відео з фейсбуку Андрія Садового
За словами Садового, усі магістральні дороги прочищені і засипані. Проблема через заметіль є саме біля житлових будинків.
"Немає у Львові такої кількості двірників, але люди вже виходять і допомагають", – пояснив він.
Мер закликав усіх не цуратися такої праці, адже жоден двірник не зможе перекинути стільки тонн снігу, а разом – легше.
Садовий прибирає центр Львова від снігу / Фото Пресслужба Львівської міської ради
Працівники міськради вийшли боротися з негодою / Фото Пресслужба Львівської міської ради
До теми Чиновники розчищають сніг у центрі Львова: львів'ян закликають долучитись
Садовий зауважив, що у Львові тротуари посипають сумішшю з піску. Однак у парках і скверах використовують каву.
"Це добриво, яке допоможе рослинам якісно рости. Головне – робити, а не сидіти біля комп'ютера і казати, як все погано. Вперед", – підсумував мер.