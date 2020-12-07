Мер Львова Андрій Садовий отримав позитивний тест на коронавірус. 6 грудня він відчув незначну слабкість й першіння в горлі. Наразі мер перебуває на самоізоляції.

Позитивний ПЛР-тест Андрій Садовий отримав 7 грудня. Про це він повідомив у телеграмі.

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Попри недугу, мер Львова не втрачає оптимізму. Він написав, що "колись це мало статись".

Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє,

– зазначив Садовий.

Мер Львова додав, що захворів у День місцевого самоврядування. Він привітав зі святом усіх причетних і переконаний, що місто працюватиме без зупину, поки міський голова хворіє. Також Садовий звернувся до своєї дружини Катерини, яка 7 грудня відзначає День ангела.

"Катерино, вибач, але святкова вечеря сьогодні теж через ZOOM. Так твій День ангела ми ще не святкували", – підсумував мер Львова.

Що відомо про ситуацію з COVID-19 у Львові? За минулу добу у Львові зафіксували 344 нових випадки зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії у місті та області захворіли понад 50 тисяч людей. Водночас 33 275 пацієнтів одужали, з них – 150 за минулу добу. На жаль, недугу не змогли побороти 15 527 хворих.

Які політики раніше підхопили COVID-19

Коронавірусом перехворіла чимала частина українського політикуму. Серед тих у кого виявили COVID-19: президент Володимир Зеленський та його дружина, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, очільник МОЗ Максим Степанов.